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Şanlıurfa'da 200 Hafız Adayına Bisiklet Ödülü

Şanlıurfa'da hafızlık eğitimini tamamlayan 200 adaya bisiklet hediye edildi. Ödül programı büyük ilgiyle gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:43
Şanlıurfa'da 200 Hafız Adayına Bisiklet Ödülü

Şanlıurfa'da Hafızlık Eğitimi Başarıyla Tamamlandı

Şanlıurfa'da geçtiğimiz günlerde hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 200 hafız adayına bisiklet hediye edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ödül programının Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Dairesi Başkanlığı ve İl Müftülüğü işbirliğiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Büyük İlgiyle Gerçekleşen Ödül Töreni

Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okutularak, Hz. Muhammed'in peygamberliği ve İslam'ın yayılması hakkında bilgi verildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu ödüllerin hafızlık sürecindeki başarıyı teşvik etmek amacıyla verildiğini vurguladı.

Desteğin Önemi

İl Müftüsü Ramazan Tolan da programda yer alarak, hafız adaylarına verdikleri destekten dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti. Törende konuşmaların ardından, 200 hafız adayı bisikletlerini teslim alarak deneyimlerini paylaştılar.

Şanlıurfa'da hafızlık eğitimini tamamlayan 200 adaya bisiklet hediye edildi.

Şanlıurfa'da hafızlık eğitimini tamamlayan 200 adaya bisiklet hediye edildi.

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