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Şanlıurfa'da 223 Kilo Sentetik Uyuşturucu Yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda 223 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 10:52
Şanlıurfa'da 223 Kilo Sentetik Uyuşturucu Yakalandı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyon ile 223 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonlar, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapıldı.

Düzenlenen Operasyonlar

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplam iki ayrı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda, dört şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, gerekli işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Yapılan bu operasyon, Şanlıurfa'daki uyuşturucu ticaretiyle mücadele çabalarının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonunda 223 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4...

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonunda 223 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonunda 223 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4...

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonunda 223 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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