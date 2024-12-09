Şanlıurfa'da 23 Bin Silah Parçası Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Yasa Dışı Silah Parçası Operasyonu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 23 bin 115 silah parçası ile büyük bir kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretinin önüne geçmek için yaptıkları çalışmalarda, bir tırda silah parçalarının taşındığını tespit etti.

Tır Durduruldu ve Arama Yapıldı

Ekipler, tespit ettikleri aracı Siverek'te durdurdu. Yapılan aramada, tabanca ve tüfeklere ait çeşitli parçalar ele geçirildi. Bunlar arasında namlu, gövde, tetik, kurma kolu, yay, pim, iğne, gez, sürgü üstü nişangah gibi toplamda 23 bin 115 parça yer aldı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bu operasyon, bölgedeki yasa dışı silah ticaretine karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.