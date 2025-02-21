Şanlıurfa'da 31 Kırsal Mahalle Yolu Kar Temizleme Çalışmalarıyla Ulaşıma Açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar nedeniyle kapanan 31 kırsal mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 12:32
Şanlıurfa'da 31 Kırsal Mahalle Yolu Kar Temizleme Çalışmalarıyla Ulaşıma Açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, etkili kar yağışı nedeniyle ulaşımı aksayan 31 kırsal mahallenin yolu, büyük bir hızla ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri hemen harekete geçti.

Yapılan çalışmalarla, kar nedeniyle kapanan Karpuzlu, Çiftlik, Düğerin, Konurtepe, Su Başı, Peynirci, Tahtik, Yeniköy, İçöz, Küme Taş, Akarlı, Yumrutepe, Karahisar, Çukurca, Zincirli, Çay, Kaynak, Savucak, Avurtepe, Yeniceli, Dalkaya, Sofuca, Doğukent, Eskihan, Çığrık, Kıyıcak, Ekli, Eğriçay, İleri, Küptepe ve Böğürtlen mahallelerinin yolları temizlendi ve ulaşıma açıldı.

Gerçekleştirilen kar temizleme çalışmaları ile birlikte, ulaşımı yeniden sağlanan mahalle yollarının toplam uzunluğunun 136 kilometre olduğu bildirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar nedeniyle kapanan 31 kırsal mahallenin yolu ulaşıma...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar nedeniyle kapanan 31 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

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