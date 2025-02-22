Şanlıurfa'da 316 Kaplumbağa Dere Islahı Sonrası Kurtarıldı

Kaplumbağaların Kurtarılma Operasyonu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen ıslah çalışmaları sırasında suyu kesilen derede mahsur kalan 316 kaplumbağa kurtarıldı. Karakoyun Deresi'nin Sancaktar Mahallesi'nden geçen kısmında, ekiplerin suyun kesildiğini fark etmesi sonrasında durumu yetkililere bildirdi.

Doğa Koruma Ekipleri Hızla Hareket Geçti

Bölgeye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirilerek gerekli işlemler başlatıldı. İlk müdahaleler ile birlikte, mahsur kalan kaplumbağalar güvenli bir şekilde alındı.

Kaplumbağalar Rehabilitasyon Merkezine Götürüldü

Kurtarılan 316 kaplumbağa, sağlık kontrolü ve bakım işlemleri tamamlanmak üzere Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne taşındı. Kurtarma sürecinin ardından kaplumbağaların doğal yaşam alanına bırakılması planlanıyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ıslah çalışmaları sırasında suyu kesilen derede mahsur kalan 316 kaplumbağa kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ıslah çalışmaları sırasında suyu kesilen derede mahsur kalan 316 kaplumbağa kurtarıldı.