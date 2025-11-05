Şanlıurfa’da 5 bin 210 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Jandarma Viranşehir ve Haliliye ilçelerinde operasyon düzenledi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik yürüttükleri çalışmada önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar kapsamında 5 bin 210 adet gümrük kaçağı sigara, 330 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 11 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Operasyon Viranşehir ve Haliliye ilçelerinde gerçekleştirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

