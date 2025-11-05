Şanlıurfa’da 5 bin 210 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarmanın operasyonunda 5 bin 210 paket kaçak sigara, 330 kg nargile tütünü ve 11 litre kaçak alkol ele geçirildi; şüpheliler gözaltında.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 13:49
Şanlıurfa’da 5 bin 210 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa’da 5 bin 210 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Jandarma Viranşehir ve Haliliye ilçelerinde operasyon düzenledi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik yürüttükleri çalışmada önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar kapsamında 5 bin 210 adet gümrük kaçağı sigara, 330 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 11 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Operasyon Viranşehir ve Haliliye ilçelerinde gerçekleştirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA’DA 5 BİN 210 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

ŞANLIURFA’DA 5 BİN 210 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

ŞANLIURFA’DA 5 BİN 210 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Kiraz Ağacına Çıkarken Merdivenden Düşen Adam Ağır Yaralandı
2
Cudi Dağı'nda 9-18 Kasım 2025 Mühimmat İmha Faaliyeti
3
Meram 2035'e Sıfır Atık Vizyonuyla Hazırlanıyor
4
KBÜ’den Öğretmenlere 'Yapay Zekâ ile Yabancı Dil Öğretimi' Semineri
5
Aydın'da Ata Tohumları Geleceğe Taşınıyor — Başkan Çerçioğlu Öncülüğünde
6
Bozkurt'ta 3 Gündür Kayıp Anne ve Oğul: Sis Altında 16 km'lik Arama Sürüyor
7
Helikopter Ambulans, Bayat’taki Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan 17 Yaşındaki Tuncay Kurt’u Ankara’ya Sevk Etti

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi