Şanlıurfa'da 5 Ton Bozuk Peynir İmha Edildi

Şanlıurfa'da Peynir Denetimi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, gıda güvenliği ve sağlık denetimleri kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ile Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği denetimlerde, bir işletmede toplam 5 ton bozuk ve etiketsiz peynir ele geçirildi.

Denetim Sonrası Alınan Önlemler

Yapılan incelemeler sonucu, sağlık koşullarından uzak olduğu belirlenen peynirler, insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde imha edildi. Bu süreçte, ilgili işletmeye para cezası uygulanarak, yasal işlem başlatıldı. Sonuç olarak, gıda güvenliği denetimlerinin sürdürülmesi gerektiğinin bir kez daha altı çizilirken, halk sağlığının korunması amacıyla benzer denetimlerin artarak devam etmesi bekleniyor.