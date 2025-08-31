Şanlıurfa'da 50 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yalnız yaşayan C.Ö (50), bir süredir kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu.

Durumu gören yakınları, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kortu ekipler olay yerine intikal etti ve C.Ö'nün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenaze ve soruşturma

Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.