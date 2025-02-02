Şanlıurfa'da 500 Kaplumbağa Doğaya Emanet

Şanlıurfa'da Kaplumbağaların Kurtuluş Hikayesi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Karakoyun Deresi'nde gerçekleştirilen ıslah çalışmaları sırasında suyun kesilmesiyle mahsur kalan yaklaşık 500 kaplumbağa, bakım ve rehabilitasyon işlemlerinin ardından doğaya bırakıldı.

Islah çalışmaları esnasında Sancaktar Mahallesi'nde suyu kesilen derenin yatağında çamura saplanmış kaplumbağaları keşfeden işçiler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü’ne bildirdi. Ekipler, mahsur kalan kaplumbağaları kurtararak Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakletti.

Veteriner hekimler, kaptumabağaların sağlık kontrollerini gerçekleştirdikten sonra, ilkbaharın güzelliklerini simgeleyen bu hayvanlar Atatürk Barajı Göleti kıyısına bırakıldı.

Bu önemli kurtarma operasyonu, hem doğanın korunması hem de yerel ekosistem açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaplumbağaların Durumu ve Gelecek

Derede mahsur kalan kaplumbağaların kurtarılması, bölgedeki doğal dengenin korunması adına olumlu bir gelişme. Şanlıurfa'daki bu tür etkinliklerin devam etmesi, yerel habitatın sağlığı için kritik öneme sahiptir.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ıslah çalışmaları sırasında suyu kesilen derede mahsur kalan 240 kaplumbağa kurtarıldı. Karakoyun Deresi'nin Sancaktar Mahallesi'nden geçen kısmında ıslah çalışmalarına katılan işçiler, suyu kesilen dere yatağında çamura saplanmış çok sayıda kaplumbağayı fark etti. Durumu ilgililere bildirilmesinin ardından, bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yönlendirildi. Mahsur kaldıkları çamurdan kurtarılan 240 kaplumbağa, bakım ve rehabilitasyonları yapılmak üzere Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ıslah çalışmaları sırasında suyu kesilen derede mahsur kalan 240 kaplumbağa kurtarıldı. Karakoyun Deresi'nin Sancaktar Mahallesi'nden geçen kısmında ıslah çalışmalarına katılan işçiler, suyu kesilen dere yatağında çamura saplanmış çok sayıda kaplumbağayı fark etti. Durumu ilgililere bildirilmesinin ardından, bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yönlendirildi. Mahsur kaldıkları çamurdan kurtarılan 240 kaplumbağa, bakım ve rehabilitasyonları yapılmak üzere Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.