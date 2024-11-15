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Şanlıurfa'da 750 Haneyi Elektriklendiren Kayıt Dışı 15 Trafo Tespit Edildi

Şanlıurfa'da tarlalara gizlenmiş 15 kayıt dışı trafo tespit edildi; 750 hanenin ihtiyaç duyduğu elektriği sağlamaktaydı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:06
Şanlıurfa'da 750 Haneyi Elektriklendiren Kayıt Dışı 15 Trafo Tespit Edildi

Şanlıurfa’da Kayıt Dışı Trafolar Tespit Edildi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimler sonucu, 750 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede 15 kayıt dışı trafo tespit edildi. Bu trafoların toplam gücü 2.200 KVA olarak belirlendi.

Dicle Elektrik’in Mücadele Çabaları

Dicle Elektrik, kaçak elektrik tüketimiyle mücadele etmek amacıyla sürdürülen saha çalışmalarında ve teknolojik uygulamalarda önemli ilerlemeler kaydetti. Jandarma destekli düzenlenen operasyonlar kapsamında, Viranşehir ve Harran ilçelerinin kırsal bölgelerinde dronla yapılan kontroller sonucunda bu trafolar tespit edildi.

El Koyma İşlemleri Gerçekleştirildi

Açıklamada, el konulacak trafolarla ilgili kararların hasat dönemi sona erdikten sonra alındığı dile getirildi. Ekipler, güvenlik önlemleri altında bu kayıt dışı trafolar ve aynı bölgede yer alan 5 dağıtım ile 6 kumanda panosunu sökerek muhafaza altına aldı.

Kaçak Elektrik Kullanımına Dikkat Çekildi

Dicle Elektrik, bölgede kaçak elektrikle mücadele çalışmalarının devam edeceğini belirterek, tarımsal sulama nedeniyle artan kaçak elektrik kullanımına dikkat çekti. Bu konuda vatandaşların desteklerinin önemli olduğu ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Şanlıurfa'da tarlalara gizlenen, 750 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte 15 kayıt dışı...

Şanlıurfa'da tarlalara gizlenen, 750 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte 15 kayıt dışı trafonun tespit edildiği bildirildi.

Şanlıurfa'da tarlalara gizlenen, 750 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte 15 kayıt dışı...

Şanlıurfa'da tarlalara gizlenen, 750 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte 15 kayıt dışı trafonun tespit edildiği bildirildi.

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