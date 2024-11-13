Şanlıurfa'da 76 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu
Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla etkili mücadelesini sürdürüyor. Son olarak düzenlenen operasyonda 76 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bir Gözaltı
Operasyon sırasında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, uyuşturucu madde ticaretine karşı yürütülen mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtti.
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