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Şanlıurfa'da 76 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 76 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ve 1 gözaltı gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 19:50
Şanlıurfa'da 76 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla etkili mücadelesini sürdürüyor. Son olarak düzenlenen operasyonda 76 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bir Gözaltı

Operasyon sırasında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, uyuşturucu madde ticaretine karşı yürütülen mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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