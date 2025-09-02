DOLAR
Şanlıurfa'da 8 Ayda 10 bin 500 Sahipsiz Hayvan Toplatıldı

Vali Hasan Şıldak: Şanlıurfa'da ocak ayından bu yana 10 bin 500 sahipsiz hayvan toplandı; kentte tahmini 25 bin sokak hayvanı bulunuyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:52
Şanlıurfa'da 8 Ayda 10 bin 500 Sahipsiz Hayvan Toplatıldı

Şanlıurfa'da 8 Ayda 10 bin 500 Sahipsiz Hayvan Toplatıldı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte ocak ayından bu yana 10 bin 500 sahipsiz hayvanın toplatıldığını açıkladı. Açıklama sırasında Vali Şıldak'a İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir eşlik etti.

Sokak hayvanları toplama çalışmaları

Vali Şıldak, saha çalışmalarında önemli mesafe alındığını belirterek Büyükşehir Belediyesinin ilave olarak bir doğal yaşam alanı oluşturma çabasında olduğunu söyledi. İl genelindeki 11 ilçe belediyesinin tesislerini tamamladığını, 2 belediyenin çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Şıldak, "Tahminimiz kentte 25 bin sahipsiz hayvan var, yani geriye toplamamız gereken 15 bin civarında sokak hayvanı var" ifadelerini kullandı. Vali, bu tempoyla yıl sonuna kadar sokaktaki sahipsiz hayvan sayısının büyük ölçüde azaltılacağına inandığını belirtti.

Hayvan bakım evlerinde görev yapan personelle ilgili bilgiler de paylaşıldı: şu anda il genelindeki tesislerde 72 bakım personeli, 50 toplama personeli ve 25 veteriner görev yapıyor. Şıldak, bu konuda çaba gösteren tüm belediye başkanlarını tebrik etti.

Güvenlik ve adli gelişmeler

Ağustos ayında jandarma ve emniyet güçlerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 122 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 74'ünün tutuklandığını bildiren Şıldak, "kasten adam öldürme" olaylarında 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve bu olaylarla ilgili 31 zanlının yakalandığını söyledi.

Ayrıca Vali Şıldak, alınan tüm önlemlere rağmen sulama kanalı ve baraj göletlerinde 6 kişinin daha yaşamını yitirdiğini aktardı.

Eğitim hazırlıkları

Şanlıurfa'nın yeni eğitim öğretim yılına hazır olduğunu ifade eden Vali Şıldak, tüm öğrencilere, velilere ve eğitim camiasına başarı dileklerinde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak (ortada), İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy (solda) ve Şanlıurfa İl...

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak (ortada), İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy (solda) ve Şanlıurfa İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir (sağda) ile asayiş ve güvenlik konularıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.​​​

