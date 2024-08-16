Şanlıurfa'da Aileler Arasında Kavga: 4 Yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta Kavga Ortalığı Karıştırdı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Dikili Mahallesi'nde, yabancı uyruklu iki aile arasında meydana gelen gerginlik büyük bir kavga ile sonuçlandı. Olay, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı ve kısa sürede taş ve sopaların da kullanıldığı bir kargaşaya dönüştü.

Olayın Seyri ve Müdahale

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Servis'e bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Kavga sırasında yaralanan dört kişi, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gelişmeler Bekleniyor

Olayın ardından polis, vakayla ilgili inceleme başlatarak durumu kontrol altına aldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz net bir bilgi verilmedi. Kavganın nedeni ise araştırılmaya devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki aile arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı.