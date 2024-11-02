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Şanlıurfa'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 14:56
Şanlıurfa'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü

Şanlıurfa'da Silahlı Kavga

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Yeni Mahalle Gölcük yolunda iki aile arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olay, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana geldi.

Olayın Seyri ve Müdahale

Çevrede bulunan vatandaşların acil durum ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kavga sırasında yaralanan Yılmaz Atakaya isimli şahsın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polis Soruşturması Devam Ediyor

Bölgedeki güvenlik önlemlerini artıran polis, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden kişinin ailesine başsağlığı dilekleri ile birlikte, kavgaya neden olan sebepler araştırılmaktadır.

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