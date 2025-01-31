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Şanlıurfa'da Akraba Kavgasında 16 Yaralı, 15 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 17:40
Şanlıurfa'da Akraba Kavgasında 16 Yaralı, 15 Gözaltı

Şanlıurfa'da Akraba Kavgasında Yaralılar ve Gözaltılar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Kırsal Yığınot Mahallesi'nde akrabalar arasında çıkan kargaşa sonucu 16 kişi yaralandı. Olayda, 15 kişi gözaltına alındı.

Husumet bulunan İlgin ailesi üyeleri arasında bir tartışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, yaralıları Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan E.İ. (56), Siverek Adliyesi'ne sevk edildi. Ancak, burada ailelerin tekrar karşılaşması üzerine bir başka tartışma yaşandı. Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek daha fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.

Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 15 kişiyi gözaltına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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