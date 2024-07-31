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Şanlıurfa'da Altın Gasbetme Olayında 5 Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa'da 2 kilo 300 gram altınla birlikte başka değerli eşyalar çalan 5 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 18:58
Şanlıurfa'da Altın Gasbetme Olayında 5 Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa'da Gasbetme Olayı

Şanlıurfa'nın gözde semtlerinden Eyyübiye'de, 2 kilo 300 gram altın, 10 bin lira, 10 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayar gasbedildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Olay, Eyüpnebi Mahallesi'nde kuyumculuk yapan 2 akraba evinde gerçekleşti. Silahlı 7 kişinin, polis yeleği giyerek ve cerrahi maske takarak gerçekleştirdiği baskında, akrabaların kolları plastik kelepçeyle bağlandı. Ardından gasp işlemi gerçekleştirildi.

Polisin Müdahalesi

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Harran ve Eyyübiye ilçelerinde şafak operasyonu düzenledi. Bu operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yasal Süreç

Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, diğer 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.D. (32), O.Z. (28), İ.H.D. (27), H.B. (44) ve F.A. (43) nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, bu 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Şüphelilerin Kaçışı

Öte yandan, şüphelilerin olay sonrası kaçışı, bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde; 2 kilo 300 gram altın, 10 bin lira, 10 cep telefonu ve 1...

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde; 2 kilo 300 gram altın, 10 bin lira, 10 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayarı gasbeden 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde; 2 kilo 300 gram altın, 10 bin lira, 10 cep telefonu ve 1...

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde; 2 kilo 300 gram altın, 10 bin lira, 10 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayarı gasbeden 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde; 2 kilo 300 gram altın, 10 bin lira, 10 cep telefonu ve 1...

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde; 2 kilo 300 gram altın, 10 bin lira, 10 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayarı gasbeden 7 şüpheli gözaltına alındı.

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