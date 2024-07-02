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Şanlıurfa'da anız yakımı cezası 206 Kişiye toplam 14 milyon tl!

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kent genelinde anız yakımı yapan 206 kişiye toplamda 14 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 13:45
Şanlıurfa'da anız yakımı cezası 206 Kişiye toplam 14 milyon tl!

Vali Şıldak, son 15 günde yoğunlaşan denetimler sonucunda 206 kişiye ceza kesildiğini duyurdu. Anız yakımının tarım arazilerinde ve doğal yaşam alanlarında yarattığı risklere dikkat çeken Şıldak, çiftçileri bu konuda duyarlı olmaya çağırdı. Söz konusu durumun ekolojik dengeyi bozduğunu ve tarım arazilerinin verimliliğini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Çiftçilere Uyarı:Yasak ve Cezası Ağır!

Şanlıurfa'da konuyla ilgili olarak yapılan uyarılara rağmen bu uygulamanın devam ettiğine dikkat çeken Vali Şıldak, çevre ve tarım alanlarının korunması için alınan önlemlerin etkin bir şekilde uygulandığını belirtti. 

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