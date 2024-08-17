Şanlıurfa'da Aşırı Sıcaklar Hayatı Zorluyor

Şanlıurfa'da Sıcak Hava Dalgası

Şanlıurfa, Türkiye'nin sıcaklıkların en çok hissedildiği şehirlerinden biri olmaya devam ediyor. Kentte termometreler 41 derecelere kadar yükseliyor.

Sıcaklardan Kaçış Yolları

Bölge sakinleri, özellikle yeşil alanlarda ve Balıklıgöl çevresindeki gölgeliklerde serinlemeye çalışıyor. Özellikle yazın bunaltıcı sıcaklarından korunmak için parklar tercih ediliyor.

Tarihi Çarşıda Rahat Alışveriş İmkanı

Tarihi çarşılar bölgesinde, alışveriş yapan vatandaşların rahatça hareket edebilmesi için vantilatörler devreye alındı. Bu önlemler, alışveriş esnasında sıcaklığın etkisini azaltmak amacıyla uygulandı.

Vatandaşların Önlemleri

Birçok kişi, yoğun sıcaklardan korunmak amacıyla şemsiye kullanarak dışarıda dolaşmayı sürdürüyor. 38 yaşındaki Hamza Çakallı, “Sıcaktan bunaldım, yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyorum,” diyerek sıcak havaların zorluğuna dikkat çekti.

Şanlıurfa'daki aşırı sıcak hava durumu önümüzdeki günlerde de devam edecek gibi görünüyor.