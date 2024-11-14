Şanlıurfa'da Avukata Bıçaklı Saldırı: Adli Süreç Devam Ediyor

Şanlıurfa'da Avukata Bıçaklı Saldırı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, bir avukat bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, M.T. ve M.K. isimli avukatların, haciz işlemleri için borçlu kişilerin iş yerine gittiği sırada meydana geldi.

Olayın Gelişimi

İki avukat, borçlularla bir süre tartıştıktan sonra, M.T. isimli avukat, borçlu olan iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu, avukat üç yerinden bıçaklandı ve hemen Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık Durumu ve Şikayet Süreci

Yapılan muayenenin ardından avukatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. M.T., aldığı darp raporunun ardından saldırganlardan şikayetçi oldu. Bu gelişmenin ardından şüpheli olarak gözaltına alınan iki kişi, polis tarafından işlemler için emniyete götürüldü.

Şanlıurfa Barosu'ndan Tepki

Olayla ilgili Şanlıurfa Barosu tarafından yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan avukata sahip çıkılacağı ve adli sürecin takipçisi olunacağı ifade edildi. Baro, avukatların güvenliğinin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.