Şanlıurfa'da Avukata Bıçaklı Saldırı: Adli Süreç Devam Ediyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir avukat, haciz işlemleri sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 23:03
Şanlıurfa'da Avukata Bıçaklı Saldırı: Adli Süreç Devam Ediyor

Şanlıurfa'da Avukata Bıçaklı Saldırı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, bir avukat bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, M.T. ve M.K. isimli avukatların, haciz işlemleri için borçlu kişilerin iş yerine gittiği sırada meydana geldi.

Olayın Gelişimi

İki avukat, borçlularla bir süre tartıştıktan sonra, M.T. isimli avukat, borçlu olan iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu, avukat üç yerinden bıçaklandı ve hemen Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık Durumu ve Şikayet Süreci

Yapılan muayenenin ardından avukatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. M.T., aldığı darp raporunun ardından saldırganlardan şikayetçi oldu. Bu gelişmenin ardından şüpheli olarak gözaltına alınan iki kişi, polis tarafından işlemler için emniyete götürüldü.

Şanlıurfa Barosu'ndan Tepki

Olayla ilgili Şanlıurfa Barosu tarafından yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan avukata sahip çıkılacağı ve adli sürecin takipçisi olunacağı ifade edildi. Baro, avukatların güvenliğinin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü, Telefon Görüşmelerini Değiştirmeye Çalıştı
2
İstanbul Photo Awards 10. Yıl Sergisi Brüksel'de Açılıyor
3
15 Kasım 2024: KKTC’nin Kuruluş Yıldönümünde Önemli Katılımlar
4
İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda 31 Ölü
5
Amsterdam Belediye Meclisi'nden Gazze’ye 'Soykırım' Uyarısı
6
Bakan Tunç'tan Noterlik Kanunu'na İlişkin Açıklama
7
Fransa-İsrail Futbol Maçında Taraftar Kavgası

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!