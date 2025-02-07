Şanlıurfa'da Başından Silahla Vurulan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Silahlı Saldırı Şanlıurfa'yı Sarstı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen olayda, başından silahla vurulan bir kadın, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden özel bir araçla Siverek Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralı kadının kimliğinin Gülcan A. (30) olduğu belirlendi.

Hastanede Kritik Durum

İlk müdahalelerin ardından Gülcan A., Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Gülcan A'nın sağlık durumunun ağır olduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Gülcan A., iki çocuk annesi.

Jandarma Ekipleri Harekete Geçti

Olayın ardından jandarma ekipleri harekete geçerek, soruşturma kapsamında iki şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın detayları ve nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başından silahla vurulan kadın ağır yaralandı. Jandarma ekipleri, kadının bulunduğu söylenen bölgede inceleme yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başından silahla vurulan kadın ağır yaralandı. Jandarma ekipleri, kadının bulunduğu söylenen bölgede inceleme yaptı.