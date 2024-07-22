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Şanlıurfa'da Bıçaklı Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Birecik'te bıçakla bir kişiyi öldüren 17 yaşındaki zanlı S.K. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 15:48
Şanlıurfa'da Bıçaklı Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da Bıçakla Cinayet Olayı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gerçekleşen bıçaklı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olay, ilçedeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Tartışma Sonrası Kanlı Olay

Edinilen bilgilere göre, 42 yaşındaki Abdullah Kabakulak ile 17 yaşındaki S.K. arasında çıkan tartışma, bir anda bıçaklı saldırıya dönüşerek olayın yaşanmasına sebep oldu.

Zanlı Gözaltına Alındı

Olayın ardından S.K., kaçmaya çalıştı; ancak polis ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde zanlıyı kısa sürede yakaladılar.

Adli Süreç Başladı

Emniyette gerçekleştirilen işlemlerinin ardından S.K., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanan zanlının, yargı süreci devam etmektedir.

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