Şanlıurfa'da 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları' Yapıldı

Şanlıurfa'da Önemli Toplantı Gerçekleşti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Şanlıurfa'da düzenlenen "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" programında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin parti teşkilatları katıldı.

Suriye'nin Toprak Bütünlüğüne Vurgu

Yıldırım, Suriye'de Baas rejiminin çökmesiyle ilgili olarak, "Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız, kesinlikle orada bir terörist kurulmasına müsaade etmeyiz. Bu bizim güvenliğimizle ilgili bir hadisedir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğinde siyaset yaptıklarını belirten Yıldırım, tarihten ders çıkarmadan günümüz siyasi gelişmelerinin değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Ulusal Çıkarlar Öne Çıkmalı

Ülkenin çevresindeki önemli gelişmelere dikkat çeken Yıldırım, vatan ve millet çıkarlarının gözetilerek doğru kararların alınması gerektiğini vurguladı.

Suriyelilerin Durumu ve Yardımseverlik

Yıldırım, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Orada bulunanlar da bizim kardeşimiz. Milyonlarca insan Türkiye'ye sığınarak yeni bir yaşam kurdu. Bu süreçte ufak tefek tatsızlıklar olması normaldir fakat sonuç itibarıyla biz ensar anlayışıyla hareket ettik. Şunu unutmamak gerekir ki Halep kalesine Türk bayrağını asanlar, bizlere buraya sığındığı için minnettardırlar."

Ev Sahibi MHP Milletvekili Özyavuz

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

Toplantının ardından Yıldırım ve beraberindekiler, partililerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şanlıurfa'da, MHP tarafından GAP Tarımsal Araştırma Merkezinde "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" programı düzenlendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, toplantıda konuşma yaptı.

Şanlıurfa'da, MHP tarafından GAP Tarımsal Araştırma Merkezinde "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" programı düzenlendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, toplantıda konuşma yaptı.