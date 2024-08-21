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Şanlıurfa'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Harran'da sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 21:50
Şanlıurfa'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa'da Boğulma Tehlikesi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, sulama kanalında boğulma tehlikesi yaşayan 5 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay, Meydankapı Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları

Henüz kimliği öğrenilemeyen Aya Elaziz, sulama kanalına girdikten kısa bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bu sırada çevredekilerin yardımıyla çocuk sudan çıkarıldı.

Kurtarma Çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye hızla AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk, Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık Durumu

Aya Elaziz'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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