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Şanlıurfa'da Büyük Altın Gasbı: 7 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da 2 kilogramdan fazla altın ve değerli eşyaların gasbedilmesi olayı sonrası 7 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 15:16
Şanlıurfa'da Büyük Altın Gasbı: 7 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da Altın Gasbı Olayı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 2 kilo 300 gram altın ile birlikte 10 bin lira, 10 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayarın gasbedilmesi olayı aydınlatıldı. Yetkililer, 7 şüpheliyi gözaltına alarak önemli bir suçun önüne geçti.

İşlem Detayları

Olay, Eyüpnebi Mahallesi'nde kuyumculuk yapan iki akrabanın evinde gerçekleşti. Şüpheliler, polis yeleği giymiş olarak cerrahi maske ve eldiven takarak eve girdi. Akrabaları plastik kelepçe ile etkisiz hale getiren zanlılar, evde bulunan değerli eşya ve paraları alarak ortadan kayboldular.

Polisin Müdahalesi

İhbar üzerine, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, olayın ardından çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Operasyon ve Gözaltılar

Harran ve Eyyübiye ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen şafak operasyonları sonucunda 7 şüpheli yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından iki şüpheli serbest bırakılırken, diğer beş şüpheli adliyeye sevk edildi.

Güvenlik Kamerası Kaydı

Olay anında şüphelilerin sokak üzerinden kaçtıkları esnada çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis, kamera kayıtlarını inceleyerek olayın tüm detaylarını gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde; 2 kilo 300 gram altın, 10 bin lira, 10 cep telefonu ve 1...

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde; 2 kilo 300 gram altın, 10 bin lira, 10 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayarı gasbeden 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde; 2 kilo 300 gram altın, 10 bin lira, 10 cep telefonu ve 1...

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde; 2 kilo 300 gram altın, 10 bin lira, 10 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayarı gasbeden 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde; 2 kilo 300 gram altın, 10 bin lira, 10 cep telefonu ve 1...

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde; 2 kilo 300 gram altın, 10 bin lira, 10 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayarı gasbeden 7 şüpheli gözaltına alındı.

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