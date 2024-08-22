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Şanlıurfa'da Çifte Cinayet: Zanlı Yakalandı

Halfeti'de, eşi ve bir kişiyi silahla öldüren şahıs gözaltına alındı. Detaylar için tıklayın.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 13:28
Şanlıurfa'da Çifte Cinayet: Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa'da Eşini ve Bir Kişiyi Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, korkunç bir çifte cinayete sahne oldu. Kırsal Dergili Mahallesi'nde bulunan bir fıstık işletmesine gelen G.Ç., bilinmeyen bir sebepten dolayı Nuh K.'ye silahını ateş etti.

Olayın Ardından Yaşananlar

Olayın hemen ardından kaçan G.Ç., evine döndüğünde tartıştığı eşi Gülizar Ç.'yi de tüfekle vurdu. İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontroller neticesinde Nuh K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gülizar Ç., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı fakat burada da kurtarılamadı.

Zanlı Gözaltında

Yapılan soruşturmanın ardından G.Ç. gözaltına alınarak, olayla ilgili yasal işlemler başlatıldı.

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