Şanlıurfa'da Cinayet Zanlısı Operasyonla Yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, cinayet şüphelisi M.A. (22) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İlgili suçlamalarla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firari şahısları yakalamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Ekiplerin yürüttüğü detaylı araştırmalar neticesinde, 29 Ağustos 2023 tarihinde alacak verecek meselesi yüzünden Ömer Işık'ı öldürdüğü iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan M.A.'nın Karasu Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, şu an için emniyetteki işlemlerine tabi tutuluyor.