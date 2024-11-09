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Şanlıurfa'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Şanlıurfa'da yakalanan cinayet şüphelisi M.A., yapılan adli işlemler sonrası tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 20:59
Şanlıurfa'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 29 Ağustos 2023 tarihinde alacak verecek meselesi nedeniyle Ömer Işık'ı öldürdüğü iddia edilen M.A. (22) adlı cinayet zanlısı yakalanarak tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin detaylı araştırmaları sonucunda, M.A.'nın Karasu Mahallesi'nde saklandığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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