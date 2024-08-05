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Şanlıurfa'da Cinsel Taciz İddialarına Suç Duyurusu

Vali Hasan Şıldak, asılsız cinsel taciz iddialarına karşı suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 17:19
Şanlıurfa'da Cinsel Taciz İddialarına Suç Duyurusu

Şanlıurfa'da Cinsel Taciz İddiasına Resmi Cevap

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaşanan çocuğa cinsel taciz iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirterek, bu konuda resmi kurumlar aracılığıyla suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Vali Şıldak'ın Açıklamaları

Makanda düzenlediği basın toplantısında, bazı basın organları ve sosyal medyada yayılan cinsel taciz haberlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Şıldak, şunları kaydetti:

"Dünkü vakayı şiddetle kınıyorum. Şanlıurfa'nın itibarını zedeleyecek bu tür asılsız iddiaların toplumsal huzuru tehdit ettiği aşikardır. Bizim, bu tartışmalara karşı duyarlılık göstermemiz gerekiyor. Bu tür konularda resmi açıklamalar gelmeden hareket edilmemeli. Biz, İletişim Başkanlığı ile birlikte dezenformasyona karşı gereken adımları atıyoruz. Bu meseleleri adaletin önüne getirmek bizim en önemli görevimiz olacaktır."

Halkın Duyarlılığına Vurgu

Vali Şıldak, toplumun bu tür olaylara karşı duyarlı olması gerektiğinin altını çizerek, "Bu tür olaylar insanları kin ve nefret duygusuna sürükleyebilmektedir. Dolayısıyla bu meseleler resmi açıklamaları beklemeli ve sağlıklı bilgiye ulaşmadan hareket etmemeliyiz" dedi.

Asayiş Olaylarına Dair Bilgiler

Vali, kentteki diğer asayiş olayları hakkında da gazetecilere bilgi vererek, güvenliğin artırılması adına çeşitli önlemlerin alındığını ifade etti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, makamında düzenlediği basın toplantısında, bazı basın yayın...

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, makamında düzenlediği basın toplantısında, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "çocuğa cinsel taciz" yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Toplantıda, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Erdem Bildirici (sağda) de yer aldı.

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