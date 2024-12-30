Şanlıurfa'da Çöp Kamyonunun Çarptığı 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Trajik Kaza: Çöp Kamyonu Çocuğu Hayatından Etti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, çöp toplama kamyonu 7 yaşındaki Kemal Hüseyin'e çarptı ve bu talihsiz kaza sonucunda çocuk hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Olay, Eyyüpkent Mahallesi'nde gerçekleşti. Uyruklu olan Kemal Hüseyin, çöp kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan incelemeler sonucunda Hüseyin’in yaşamını kaybettiğini belirledi.

Adli Süreç Başlatıldı

Küçük Kemal'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak çöp kamyonunun sürücüsü, ekipler tarafından gözaltına alındı. Kazanın sebebi ve diğer detaylar hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu trajik kaza, bölgede yaşayanları derinden üzmüş ve yerel halk arasında geniş yankı bulmuştur.