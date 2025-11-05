Şanlıurfa'da DAEŞ Operasyonu: 11 Gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 11 şahıs gözaltına alındı. Operasyon, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, DAEŞ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ele geçirilenler

Aramalarda ele geçirilenler arasında 832 bin 720 TL, 11 bin 840 USD, 930 Avro, 3 milyon 29 bin 100 Suriye Poundu, 133 gram altın, 1 tüfek, 3 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

