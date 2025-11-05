Şanlıurfa'da DAEŞ Operasyonu: 11 Gözaltı

Şanlıurfa'da DAEŞ'e yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı; yüklü miktarda para, altın, tüfek ve dijital materyal ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:42
Şanlıurfa'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 11 şahıs gözaltına alındı. Operasyon, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, DAEŞ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ele geçirilenler

Aramalarda ele geçirilenler arasında 832 bin 720 TL, 11 bin 840 USD, 930 Avro, 3 milyon 29 bin 100 Suriye Poundu, 133 gram altın, 1 tüfek, 3 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

