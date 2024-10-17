Şanlıurfa'da Deprem Sonrası Taburcu Edilen Kadın Sağlığına Kavuştu

Malatya Merkezli Deprem Şanlıurfa'da Yaralara Yol Açtı

Geçtiğimiz günlerde Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da etkilerini hissettirdi. Haliliye ilçesinin kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde bir evin ek balkonunun çökmesi sonucu bir kadın yaralandı.

Yaralı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Ali Kılıç'a ait tek katlı evin yan tarafında bulunan ek balkonun çökmesi sonucunda Hatice Kılıç, yaralı olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkik ve tedavi sürecinin ardından, hamile olduğu öğrenilen Hatice Kılıç, sağlık durumu iyi olduğu gerekçesiyle taburcu edildi. Yerel Halk ve Yetkililer Olayı Yakından Takip Ediyor

Yaşanan bu olay, deprem sonrası binaların dayanıklılığı konusunda önemli bir hatırlatma olurken, yerel halk ve yetkililer de bu tür kazaların önlenmesi için dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.