Şanlıurfa'da Depremzede Gençlere Moral: Atlı Gösteri

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda Şanlıurfa'da depremzede gençlere moral için atlı gösteri yapıldı; akrobasi ve ok atışı sergilendi.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 19:35
Şanlıurfa'da depremzede gençlere moral amaçlı atlı gösteri

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelen gençlere moral vermek amacıyla Şanlıurfa'da atlı gösteri düzenlendi.

Etkinlik Detayları

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Ata Sporları Konfederasyonu bünyesindeki atlı ekip sahne aldı. Ekip, dört nala koşarken at üstünde ok atışı yaptı ve çeşitli akrobatik hareketler sergileyerek izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Amacın ve Katılımcıların Açıklamaları

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bakanlık olarak afetten etkilenen gençlerin güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Deprem bölgesinde 11 ilimizde sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte programlar yapıyoruz. Gençliğin birleştirici gücüyle depremden etkilenen genç arkadaşlarımızın yanında olmayı hedefledik. Bugün de Şanlıurfa'dayız, mutluyuz. Ata sporlarımızı, genç depremzede arkadaşlarımızla buluşturup bir araya getirdik. Gençlerimizin ruh haline iyi gelecek programları gerçekleştiriyoruz."

Gösteriyi Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu ile çok sayıda depremzede genç izledi.

