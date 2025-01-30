Şanlıurfa'da Depremzedelere Ev Müjdesi: Tüm Hak Sahipleri 2024'te Evlerine Kavuşacak

Şanlıurfa'da Depremzedelere Konut Müjdesi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kentte, hak sahiplerine konut teslimlerinin yıl sonu itibarıyla tamamlanacağını açıkladı. Vali Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin büyük bir felaket olduğunu ve Şanlıurfa'nın da içinde bulunduğu 11 ilde ciddi hasarlara yol açtığını vurguladı.

Depremlerde Hayatını Kaybedenlere Saygı

Şıldak, depremler sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, devletin ve Cumhurbaşkanı’nın liderliği altında milletin büyük bir dayanışma gösterdiğini ifade etti. Şu anda Şanlıurfa'da toplam 12 bin 620 orta hasarlı ve ağır hasarlı bina bulunduğunu belirten Şıldak, bu binalardan yüzde 98'inin yıkıldığını ve enkazlarının kaldırıldığını söyledi.

2024 Sonunda Tüm Konutlar Tamamlanacak

Vali Hasan Şıldak, depremlerin ardından hızlı bir konut yapım sürecinin başlatıldığını belirterek, Şanlıurfa'daki ihale edilen konut sayısının 12 bin 344 olduğunu açıkladı. Bu konutların 6 bin 057'sinin teslim edildiğini, 6 bin 386'sının yapım aşamasında olduğunu aktaran Şıldak, kırsalda ise 2 bin 562 konut ihale edildiğini belirtti. Ayrıca, 400 dairenin ise ikamete açıldığını vurguladı.

Kira Yardımları ve Destekler

Şanlıurfa'da 1473 afetzedenin kira yardımından yararlandığını ve yerinde dönüşüm için 337 milyon lira destek sağlandığını ifade eden Şıldak, tüm bu çalışmaların Valilik koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti. Devlet Su İşleri, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarla birlikte yürütülen projelerin önemli bir işbirliği gerektirdiğini vurguladı.

Koordinasyon ve İşbirliği Süreci

Şıldak, deprem hasarlarının giderilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için sıkı bir takip ve işbirliği süreci yürüttüklerini belirtti. Gerçekleştirilen toplantılarla vatandaşların taleplerinin dinlendiğini ve çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade etti. Şu anki aşamanın son derece memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, 'Devletimizin gücü, milletimizin sabrı ve desteğiyle çok olumlu bir aşamadayız,' şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kentte hak sahiplerine konut teslimlerinin yıl sonu itibarıyla tamamlanacağı bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kentte hak sahiplerine konut teslimlerinin yıl sonu itibarıyla tamamlanacağı bildirildi.