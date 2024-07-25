Şanlıurfa'da Depremzedelere Yönelik Bina Yıkım Süreci Devam Ediyor

Şanlıurfa'da Yıkım Çalışmaları Sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremler, Şanlıurfa'yı derinden etkiledi ve sonrasında kentteki ağır hasarlı binaların kontrollü yıkım süreçleri hızla devam ediyor.

Yıkım Kararları ve Uygulamalar

Özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin ardından, kent merkezindeki yapıların yıkımına karar verildi. Bu kapsamda, Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina, iş makineleri yardımıyla yıkılıyor. Güvenlik Önlemleri Alınıyor

Yıkım çalışmaları sırasında ekipler, çevredeki güvenlik önlemlerini titizlikle alarak, yapılardan kaynaklanabilecek riskleri minimize ediyor. Yıkım sonucunda ortaya çıkan molozlar, düzenli olarak kamyonlara yüklenerek, belirlenmiş enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

Bu süreç, depremin yarattığı hasarın giderilmesi ve yeniden yapılanma çalışmalarının önünü açmak amacıyla devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor. Merkez Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın yıkımı, iş makineleriyle yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor. Merkez Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın yıkımı, iş makineleriyle yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor. Merkez Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın yıkımı, iş makineleriyle yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor. Merkez Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın yıkımı, iş makineleriyle yapıldı.