Şanlıurfa'da Devrilen Araçta Dört Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil devrildi ve dört kişi yaralandı.

Kaza Anı

Yaralılar arasında 24 yaşındaki Kasım Karakan tarafından sürülen 06 HVZ 06 plakalı araç, Siverek-Viranşehir kara yolunun 15. kilometresi Çepni Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan sürücü Kasım Karakan ile beraber araçta bulunan Abdülkerim (17), Bilal (19) ve Şemsettin Karakan (21) 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.