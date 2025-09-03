DOLAR
Şanlıurfa'da Devrilen Yolcu Otobüsünde 30 Kişi Yaralandı — Vali Şıldak Hastanede İnceledi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde 30 kişi yaralandı; yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi, Vali Hasan Şıldak bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:04
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen yolcu otobüsünde 30 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaza detayları

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa-Gaziantep bölümü Suruç yol ayrımı yakınlarında gerçekleşti. Ş.A. (59) idaresindeki 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Olay üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüsün Van'dan hareket ettiği ve Hataya gitmekte olduğu bildirildi. Kazada yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince farklı hastanelere nakledildi.

Valilik açıklaması

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kazada yaralananları hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 30 kişinin yaralandığını belirterek, "Yaralılarımız en hızlı şekilde hastanelere nakledilerek tedavi altına alınmıştır. 1 yolcu hariç yaralılarımızın genel sağlık durumları iyidir. Bütün yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

