Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da Büyük Dolandırıcılık Operasyonu

Şanlıurfa merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonu kapsamında, 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilmiştir. Yapılan operasyonda toplam 10 şüpheli yakalanmıştır.

Valilikten Açıklama

Valilikten gelen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber suçlarla mücadele amacıyla bir dizi çalışma başlattı. Operasyon, "bilişim sistemlerine girme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarıyla ilgili yapılan incelemeler sonucunda gerçekleştirildi.

Eş Zamanlı Operasyonlar

Şanlıurfa'nın yanı sıra operasyonlar İstanbul, Denizli ve Batman illerinde de düzenlendi. Ekipler, belirlenen adreslere baskın yaparak şüphelileri gözaltına aldı.

Yasal Süreç Devam Ediyor

Yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürüldüğü bildirildi. Dolandırıcılık faaliyetlerinin detayları ise henüz açıklanmadı.