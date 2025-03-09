Şanlıurfa'da Düğün Korkusuyla 4 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da Düğün Korkusu: 4 Şüpheli Gözaltında

Şanlıurfa'da bir düğünde silahla havaya ateş eden 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Vali Şıldak, sosyal medyada yer alan düğündeki ateş etme görüntülerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı'nın hızlı bir inceleme başlattığını duyurdu. Yapılan araştırmalar sonucunda, havaya ateş eden 4 kişinin tespit edilerek gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Şıldak, düzenlenen operasyonlarda uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 3 şarjör ve 340 uzun namlulu silah fişeği ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, şüphelilere toplamda 20 bin 836 lira idari para cezası kesildi.

Bu tür olayların önlenmesi adına yürütülen çalışmaların devam edeceği vurgulandı.