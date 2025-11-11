Şanlıurfa'da düğün saldırısı: 16 yaşındaki İklimya Subay hayatını kaybetti

Şanlıurfa Karaköprü'de park tartışması sırasında düzenlenen düğün saldırısında 16 yaşındaki İklimya Subay yaşamını yitirdi; 7 kişi yaralandı, saldırgan kaçtı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 22:36
Şanlıurfa'da düğün saldırısı: 16 yaşındaki İklimya Subay hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da düğün saldırısı: 16 yaşındaki İklimya Subay hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde yaşanan silahlı saldırı sonucu 16 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olayın seyri

Edinilen bilgiye göre, sokakta müzik eşliğinde devam eden düğünde, apartmanda oturan Mehmet E. adlı şahıs, eve geldiğinde park yeri bulamayınca düğün sahipleriyle tartıştı. İddiaya göre tartışmanın ardından şahıs, elindeki av tüfeği ile kalabalığa ateş açtı.

Saldırıda 5'i çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden ve yaralıların durumu

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 16 yaşındaki İklimya Subay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Soruşturma ve arama çalışmaları

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yetkililer olayla ilgili soruşturma yürütüyor ve bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.

DÜĞÜN SALDIRISINDA YARALANAN 16 YAŞINDAKİ KIZ KURTARILAMADI

DÜĞÜN SALDIRISINDA YARALANAN 16 YAŞINDAKİ KIZ KURTARILAMADI

DÜĞÜN SALDIRISINDA YARALANAN 16 YAŞINDAKİ KIZ KURTARILAMADI

İLGİLİ HABERLER

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Araştırma: Amazon Türkiye İndirimlerine Güven ve Fiyat Karşılaştırması Öne Çıkıyor
2
Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Şanlıurfa'da düğün saldırısı: 16 yaşındaki İklimya Subay hayatını kaybetti
4
Ordu'da inşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi
5
Samsun'da motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta patinaj yapıp lastik yaktı
6
Antalya'da eski Aksu başkan adayı davasında yaralının sözleri: 'Vay babuş vay, çok acıyor'
7
Gümüşhane'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Sarıçam Fidanları Toprakla Buluştu

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler