Şanlıurfa'da düğün saldırısı: 16 yaşındaki İklimya Subay hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde yaşanan silahlı saldırı sonucu 16 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olayın seyri

Edinilen bilgiye göre, sokakta müzik eşliğinde devam eden düğünde, apartmanda oturan Mehmet E. adlı şahıs, eve geldiğinde park yeri bulamayınca düğün sahipleriyle tartıştı. İddiaya göre tartışmanın ardından şahıs, elindeki av tüfeği ile kalabalığa ateş açtı.

Saldırıda 5'i çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden ve yaralıların durumu

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 16 yaşındaki İklimya Subay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Soruşturma ve arama çalışmaları

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yetkililer olayla ilgili soruşturma yürütüyor ve bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.

DÜĞÜN SALDIRISINDA YARALANAN 16 YAŞINDAKİ KIZ KURTARILAMADI