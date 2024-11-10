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Şanlıurfa'da Düğünde Açılan Ateş Sonucu Genç Kız Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da düğünde havaya açılan ateş sonucu 19 yaşındaki Reyhan S. yaşamını yitirdi, 5 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 23:26
Şanlıurfa'da Düğünde Açılan Ateş Sonucu Genç Kız Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir düğünde havaya açılan ateş sonucu 19 yaşındaki Reyhan S. hayatını kaybetti.

Olay, Yaban Mahallesi kırsalındaki Gezdik mezrasında meydana geldi. Düğün töreninde yapılan rastgele ateş açma sonucu Reyhan S. kurşunlar tarafından yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri, ihbar üzerine hızla olay yerine intikal etti ve Reyhan S. hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, genç kız ambulans içerisinde yaşamını yitirdi.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, olay ile ilgili hızlı bir soruşturma başlattı. Düğünde havaya ateş ettiğinden şüphelenilen 5 kişi arasında 2'si güvenlik korucusu olmak üzere yakalandı. Jandarma tarafından yapılan işlemler sonucunda, 23 yaşındaki H.T. tutuklandı, diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olay hakkındaki endişelerini dile getirerek aileye başsağlığı diledi. Vali Şıldak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Akşam saatlerinde açık bir alanda yapılan düğün sırasında bir kişinin yine sorumsuzca davranarak havaya ateş etmesi neticesinde 19 yaşında bir genç kızımız maalesef hayatını kaybetti. Ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı."

Vali, havaya ateş açan 5 kişinin yakalandığını ve idari para cezası uygulama işlemlerinin yapıldığını da vurgulayarak, güvenlik korucularının görevden uzaklaştırıldığını ve haklarında idari soruşturma başlatıldığını belirtti.

Şıldak, benzer olayların tekrar yaşanmaması için kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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