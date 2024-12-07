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Şanlıurfa'da Düğünde Havaya Açılan Ateş Can Aldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki düğünde havaya açılan ateş nedeniyle 25 yaşındaki Orhan Elçiçek hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 23:01
Şanlıurfa'da Düğünde Havaya Açılan Ateş Can Aldı

Şanlıurfa'da Düğün Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Kırsal Sakça Mahallesi'nde gerçekleşen bir düğün, trajik bir olaya sahne oldu. Düğün sırasında havaya ateş açılması sonucu başına kurşun isabet eden Orhan Elçiçek (25), ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, Elçiçek'i Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam yaşamını yitirdi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Düğünlerde havaya ateş açmanın yaratabileceği tehlikelerin bir kez daha gözler önüne serildiği bu üzücü durum, bölge halkında derin bir üzüntü yarattı.

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