Şanlıurfa'da Düğünde Havaya Açılan Ateşle Genç Kız Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Düğün Faciası: 19 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yaban Mahallesi kırsalındaki Gezdik mezrasında düzenlenen düğünde, havaya açılan ateş sonucu 19 yaşındaki Reyhan S. mermi isabet ederek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde gerçekleştirilen düğün sırasında meydana geldi. Düğün alanında rastgele ateş açılması sonucu merminin isabet ettiği Reyhan S., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak ambulansta yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili hemen bir soruşturma başlattı. Düğünde havaya ateş ettiği iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında 2 güvenlik korucusu ve düğün sahibi yer alıyor.

Vali Şıldak'tan Olayla İlgili Açıklama

Olay hakkında bilgi veren Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, duyduğu üzüntüyü dile getirerek aileye başsağlığı iletti. Vali Şıldak, yaşananlar hakkında şu açıklamayı yaptı: "Akşam saatlerinde açık bir alanda yapılan düğün sırasında sorumsuzca havaya ateş eden bir kişi sebebiyle 19 yaşında bir genç kızımız hayatını kaybetti. Jandarma, olay yerindeki tüm görüntü kayıtlarını inceledi ve 5 kişinin havaya ateş ettiğini tespit etti. 5'inden biri düğün sahibi, diğerleri ise güvenlik korucusu."

Vali Şıldak, ayrıca güvenlik korucularının derhal görevden uzaklaştırıldığını ve haklarında idari soruşturma başlatıldığını belirtti. Benzer olayların tekrar yaşanmaması için kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.