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Şanlıurfa'da Düğünlerde Havaya Ateş Açan 5 Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açan 5 kişi yakalandı, olayla ilgili yasal işlemler başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 15:44
Şanlıurfa'da Düğünlerde Havaya Ateş Açan 5 Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa'da Düğün Skandalı: 5 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, bir sünnet düğününde havaya ateş açtığı bildirilen 5 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Vali Özellikle Uyardı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, düğünlerde ve benzeri etkinliklerde silah kullanılmasına kati suretle müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Güvenlik Güçleri Harekete Geçti

Vali Şıldak, İncirli Mahallesi'nde düzenlenen düğün sırasında silah kullanan kişilerin bulunması amacıyla jandarma ekiplerinin bazı adreslerde arama yaptığını ifade etti. Aramalar sonucunda 4 ruhsatlı, 2 ruhsatsız tabanca, 534 mermi ve 12 şarjör ele geçirildi.

Yasal Süreç Başlatıldı

Bulgular sonucunda, ruhsatlı silahların ruhsatlarının iptal edildiğini ve düğünde ateş açan 5 kişinin 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma' suçundan soruşturma altında olduğunu belirten Şıldak, ayrıca idari işlemlerin de başlatıldığını kaydetti.

Şıldak, Şanlıurfa'da toplumsal huzuru bozan her türlü davranışın takipçisi olduklarını ve sorumsuz davrananları adalet önüne çıkaracaklarını sözlerine ekledi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düğünde havaya ateş açtığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı....

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düğünde havaya ateş açtığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 4 ruhsatlı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 534 mermi ve 12 şarjör ele geçirildi.

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