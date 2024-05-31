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Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonda 11 şüpheliye gözaltı

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında DEM Parti Belediye Meclisi üyelerinin de yer aldığı öğrenildi.

Yayın Tarihi: 31.05.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 13:51
Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonda 11 şüpheliye gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK’nın sözde şehir yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Daha önce gerçekleştirilen ilk operasyon kapsamında 17 kişi tutuklanmıştı.

Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de dahil olduğu operasyonlar, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki 11 farklı adrese, eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda, 3’ü Suriye uyruklu ve 2’si DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyesi olmak üzere toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlar sonucunda, cep telefonlarına, tablet ve laptopa, flaş belleklere, hafıza kartlarına ve bazı CD’lere de el konuldu.

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