Şanlıurfa'da eğlence mekanına baskın: Uyuşturucu ve silah stoğuyla şok edici operasyon, 8 kişi gözaltında

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir eğlence mekanı jandarma ekiplerinin baskınına uğradı. Baskında mekanda uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca ve çok miktarda mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa'da eğlence mekanına baskın: Uyuşturucu ve silah stoğuyla şok edici operasyon, 8 kişi gözaltında
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Viranşehir'de bir eğlence mekanına uyuşturucu baskını yapıldı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 8 kişi uyuşturucu ve silahlarla yakalandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X sosyal medya hesabından operasyonu duyurdu ve jandarmanın suçlulara göz açtırmadığını vurguladı. 

Viranşehir'de bir eğlence mekanına jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 kilo 275 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 239 gram esrar, 2 bin 578 sentetik hap, 3 ruhsatsız tabanca ve suçtan kazanılan çok sayıda malzemenin jandarma tarafından muhafaza altına alındığını bildirdi. Operasyonda 8 kişinin de gözaltına alındığını belirten Vali Şıldak, operasyonun başarıyla tamamlandığını ifade etti.

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