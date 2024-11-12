Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Üzücü Olay

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kırsal Yaban Mahallesi'nde 4 yaşındaki bir çocuk, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay, küçük Übeyit Emre'nin banyoda bulunduğu sırada meydana geldi.

Olayın Detayları

Alınan bilgilere göre, çocuğun elektrik akımına kapıldığı an hemen 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, minik Emre'yi Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen, ne yazık ki küçük çocuk kurtarılamadı.

Bu talihsiz olay, aile ve çevresinde büyük üzüntü yaratırken, elektrik güvenliği konusundaki bilinçlenmenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.