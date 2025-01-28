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Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Halil Dalgın Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan Halil Dalgın hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 14:41
Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Halil Dalgın Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Halil Dalgın Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, elektrik akımına kapılan 59 yaşındaki Halil Dalgın hayatını kaybetti. Olay, kırsaldaki Büyük Bardakçı Mahallesi'nde meydana geldi.

Dalgın, sulama yaptığı sondaj kuyusunun şalterini kapatmak isterken elektrik akımına kapıldı. Bu sırada yakınları durumu fark ederek hemen jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, Halil Dalgın'ı Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Dalgın kurtarılamadı.

Halil Dalgın'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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