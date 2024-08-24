Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Viranşehir'de Trajik Olay

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, elektrik akımına kapılan biri, hayatını kaybetti. Şarkpınar Mahallesi'nde halı yıkama işiyle uğraşan Doğan Çapa (50), halı yıkama makinesi ile çalışırken elektrik akımına kapıldı.

Acil Müdahale İhtiyacı

Olayın hemen ardından, çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Doğan Çapa, hızla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanedeki tüm müdahalelere rağmen, Çapa'nın hayatı kurtarılamadı.

Bu üzücü olay, iş güvenliği konusundaki önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.