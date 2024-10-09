Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Trajedi: Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, 24 yaşındaki yabancı uyruklu işçi Ahmet Hüseyin, Osmanlı Mahallesi'ndeki bir inşaatta sıvacı olarak çalışırken elektrik akımına kapıldı.

Olayın ardından hemen ihbarda bulunuldu ve polis ile sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Hüseyin'i ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz işçi kurtarılamadı.

Bu elim olay, iş güvenliği konularında bir kez daha dikkat çekti. Yetkililerin, inşaat sektöründeki güvenlik önlemlerini artırması gerektiği vurgulanıyor.