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Şanlıurfa'da Elektrik Çarpması Sonucu Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Birecik'te elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 21:30
Şanlıurfa'da Elektrik Çarpması Sonucu Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Üzücü Olay Birecik'te Gerçekleşti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde trajik bir olay meydana geldi. Kırsal Divriği Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta meydana gelen kazada, 3 yaşındaki İbrahim Güneş, bahçedeki elektrik kablosuna temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

Ağır Yaralı Olarak Hastaneye Kaldırıldı

Olayın ardından hemen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaşam Mücadelesi Sonuçsuz Kaldı

Ne yazık ki, İbrahim Güneş burada verdiği yaşam mücadelesini kaybederek, hastanede hayatını kaybetti. Bu üzücü olay, bölgede yaşayanları derinden etkiledi.

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